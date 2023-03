Christian Vieri entra nella Hall of Fame dell’Inter. Dopo Ronaldo, Meazza, Milito ed Eto’o, è il quinto attaccante a ottenere l’ambito riconoscimento. Tra i tanti messaggi di congratulazioni a Vieri, quello di Materazzi: "Benvenuto nella Hall of Fame dell''Inter, amico mio. Ps: Che assist che ti facevo, facile facile bastava solo appoggiarla in rete".