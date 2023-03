Christian Vieri dice la sua sull'Italia di Mancini. L'ex attaccante della Nazionale ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Retegui è promettente, impatto positivo. Davvero un bel gol quello fatto all'Inghilterra. Ha ancora una volta avuto ragione Mancio: se vede uno bravo, lo butta dentro senza tanti problemi. In ogni modo, Mateo deve giocare e migliorare ancora molto".



GLI ORIUNDI - "Cosa penso di chi fa polemica? Sono dei poveretti, mentalità antica, roba da dinosauri. In Australia io sono cresciuto con ragazzi di tutte le nazionalità del mondo".



EURO 2024 - "Preoccupato per la qualificazione all'Europeo? Ormai bisogna preoccuparsi sempre. Mi sento tranquillo solo in mezzo al campo. Per il resto, Mancini ha sempre bisogno del miglior Immobile e soprattutto di Chiesa. E va recuperato Raspadori, uno che gioca proprio bene. Scamacca? È indietro. In difesa, si pagano invece l'addio di Chiellini e i guai di Bonucci, gente che pesava sotto tutti i punti di vista".