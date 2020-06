Bobo Vieri è intervenuto questa mattina in diretta su RTL 102.5 all’interno di “Non Sto News” per parlare del suo tormentone estivo, “Una vita da bomber” cantato con Nicola Ventola e Daniele Adani.“Io mi sveglio tutte le mattine alle 6.00, non ci crede nessuno, ma è vero, ho tante cose da fare durante il giorno”.“La mia vita è normale, è la vita di quando giocavo, adesso orami sono un vecchietto, tutti pensano che vita da bomber è fare gol in campo e farlo anche fuori, ma non sono io, è il nome che rimane ed è una cosa simpatica”.“Mah, può darsi, tutte le cose che faccio sono sempre in modo positivo e divertente, mi deve piacere fare le cose, soprattutto cose nuove, quindi quando Universal ci ha chiamato all’inizio mi sono chiesto “ma cosa andiamo a fare”, ma poi ho sentito il pezzo, ne abbiamo parlato, Ventola ed Adani erano d’accordo, quindi ci siamo detti…ma perché no? Facciamo qualcosa di diverso e divertente”.“Mah sai, io non guardo mai a queste cose, l’importante è fare le cose bene e divertenti, poi se il brano arriva lassù siamo tutti contenti”.“Sì, era da far venire anche Allegri oggi…”.“Se vi piace il pezzo votateci, ma se non vi piace non lo fate”.“Mi piace moltissimo, ho anche fatto la Bobo Tv durante il lockdown”.“Deve pagare” .