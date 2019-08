Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione Tiki Taka, parlando di Antonio Conte, De Ligt, Dybala, Balotelli e Lukaku. Poi un commento anche su Sinisa Mihajlovic.



SU MAROTTA E CONTE - "Mi piace la combinazione Marotta-Conte, faranno sicuramente bene".



SU DE LIGT E DYBALA - "De Ligt? Con calma, non può giocare con Chiellini. Dybala? Giocare nella Juve è dura, c’è Ronaldo o Douglas Costa".



SU LUKAKU E DZEKO - "Lukaku grande acquisto, grande centravanti. Non più forte di me, ma è bravo. Dzeko però è l'attaccante più completo".



SU BALOTELLI - "Contento per Balotelli, contento lui, contenti tutti".



SU MIHAJLOVIC - "Mihajlovic grande uomo, ha dimostrato che vuole lottare e non mollerà".