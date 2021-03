Intervenuto su Twitch durante la Bobo TV, Christian Vieri ha dichiarato: "La Juve non sta facendo bene per vari problemi. Io Pirlo lo terrei anche l'anno prossimo, senza pensarci. E' uscita dalla Champions, in campionato non sta andando benissimo: è normale che dopo 9 anni uno scudetto lo perdi. Quest'anno mancano i 20 gol di Dybala, che non è un giocatore normale, è uno che fa la differenza. Hanno giocatori giovani, ma ci vuole tempo".