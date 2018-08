Da Cervia, dove in questi giorni è in corso la Bobo Summer Cup, Christian Vieri - ai microfoni di Sky - ha parlato del "ritorno" di Inter e Milan: "Modric? Secondo me il Real non lo fa andare, farà di tutto per tenere il centrocampista più forte al mondo. Comunque è un bel segnale. Bisogna vedere se i giocatori vogliono venire e, in questo caso, il croato vuole venire e questo significa che l'Inter sta tornando ai livelli che deve essere. Come il Milan, Higuain ha accettato di andare ai rossoneri. Piano piano questi due grandissimi club stanno riprendendo grandi calciatori. Il calcio italiano sta facendo un buon lavoro, i calciatori importanti arrivano, come Ronaldo. Appeal Inter, a chi il merito? Il merito va a tutti quanti. L'allenatore ti dà una garanzia, sanno che c'è Spalletti che un grande allenatore (così come Allegri) e i calciatori vengono più volentieri. Miglior acquisto della Serie A? A parte Ronaldo, direi Higuain, grande acquisto da parte del Milan.