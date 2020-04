Christian Vieri è intervenuto su Instagram nell'ormai consueta diretta del lunedì sera con Pierluigi Pardo con una piccola rivelazione: "Io allenatore? Sono ancora giovane, perché no? C’è tempo, bisogna prendere il patentino, però vediamo. Mi sto divertendo un sacco in questi giorni, tutti i miei amici si collegano in diretta su Instagram, loro con me si sentono liberi di raccontare le nostre storie da calciatori”.