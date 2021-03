Intervenuto alla Bobo TV, Christian Vieri ha dichiarato: "L'Inter mi piace da impazzire ora. Ha fatto un percorso incredibile, ha battuto la Juve e il Milan giocando un gran calcio. Conte ha ammesso di aver sbagliato con Eriksen, da un anno dico che deve giocare. E' una squadra bellissima e divertente da guardare. Davanti sono fenomenali, Eriksen fa le giocate giuste. Oggi come oggi può vincere il campionato per merito dell'allenatore, basta. Dire ora - perché ha fatto bene 2-3 mesi - che può giocarsela con Bayern, Liverpool e Real non è giusto.