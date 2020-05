Durante il mercato di gennaio ha fatto discutere la scelta di Erling Haaland. L'attaccante gioiello del Salisburgo ha scelto di trasferirsi al Borussia Dortmund rifiutando la proposta della Juventus perché voleva giocare titolare ogni partita, lo stesso rifiuto opposto al Man United. E Bobo Vieri, dal proprio account Instagram in diretta, ha confermato il proprio pensiero in merito al centravanti norvegese.



Vieri non ha dubbi in merito: "Haaland ha fatto la miglior scelta possibile andando al Borussia e rifiutando le altre destinazioni. A Dortmund valorizzano i ragazzi giovani come lui e ha potuto trovare lo spazio che altrove non avrebbe avuto. Poi è un talento fantastico, quindi tra un paio d’anni se ne andrà in una grandissima squadra per 200 milioni, forse anche 300 milioni".