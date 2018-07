Intervistato da Premium Sport, l'ex attaccante della Juventus Christianha parlato del possibile approdo in bianconero di Cristiano Ronaldo: "Sarebbe bello, sarei felicissimo per il calcio italiano. Lui e Messi sono i più forti del mondo. Sarebbe una spinta per la Serie A, tutti tornerebbero a seguire il calcio nostrano come una volta. Sarebbe un bingo. Ha 33 anni ma non vuol dire nulla. Sta da Dio. Può giocare altri cinque anni senza problemi. Si allena tre volte al giorno, è di un’altra categoria. L’abbiamo visto al Mondiale, ha fatto una tripletta alla Spagna- Fisicamente e mentalmente è fortissimo. Sarebbe un grande colpo per la Juventus, ma anche se non dovesse arrivare, i bianconeri sono avanti rispetto alle altre. La Juventus è troppo più forte, ha tantissimi campioni in ogni reparto. Se poi arriva Cristiano Ronaldo, non c’è più partita per 3-4 anni”.