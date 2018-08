Christian Vieri, ex attaccante di Juve, Inter e Milan, parla a DAZN di Cristiano Ronaldo: "E' arrivato in Italia a 33 anni ma stanno tutti rosicando. Dicono: "Ha 33 anni, è vecchio" ma rosicano tutti perché la Juve ha tirato fuori 100 pappardelle, l'ha comprato, ha preso il numero uno e gli altri dicono 'No, ma è vecchio. Non ha più quella forza, farà meno gol'. Hai preso il numero uno, l'hai portato in Italia ma vorrai essere contento o no? Invece rosicano tutti".



DA RONALDO A RONALDO - "Oltre a Ronaldo il fenomeno e Ronaldo il portoghese non ci sono giocatori che spostano così tanto, io ho visto quando sono arrivato all'Inter: era devastante, faceva impazzire e faceva gol tutte le domeniche. Ronaldo il portoghese è la stessa roba, ha segnato più di 600 gol: fa 50 gol all'anno, rovesciate, sinistro, destro. Ogni domenica questo segna, è una macchina da gol".