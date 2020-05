In una delle sue tante dirette Instagram, Bobo Vieri ha parlato della scelta di Erling Haaland di andare al Borussia Dortmund, nonostante lo volessero big europee tra cui anche la Juventus: "Haaland ha fatto la miglior scelta possibile andando al Borussia e rifiutando le altre destinazioni. A Dortmund valorizzano i ragazzi giovani come lui e ha potuto trovare lo spazio che altrove non avrebbe avuto. Poi è un talento fantastico, quindi tra un paio d’anni se ne andrà in una grandissima squadra per 200 milioni, forse anche 300 milioni".