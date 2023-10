Christian Vieri ha raccontato il cambiamento del rapporto tra calciatori e squadre nel podcast 'The Basement': "Non posso stare in un posto dove qualcun altro decide per me. È un lavoro, in tutti gli sport, lo capiscono tutti tranne che in Italia. Le bandiere? L’hanno sempre presa nel c*lo, ci sono rimasti sempre male. Io sono sempre andato dove volevo andare, perché sentivo così. Totti è stato da Dio a Roma, poteva andare di qua o di là, è rimasto sempre lì poi l’hanno fatto smettere di giocare. Inzaghi la stessa cosa. Si tratta sempre di un lavoro, le società quando gli servi sei ok, altrimenti ti mandano via".