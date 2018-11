Nuova vita per Bobo Vieri, impegnato ora come dj. Intervistato dal Sun, l'ex centravanti - tra le altre - di Juventus, Inter e Milan ha parlato di questa nuova avventura e svelato un retroscena di mercato: "Nel 2004 parlammo col Chelsea, quando Sven-Göran Eriksson sarebbe potuto diventare l'allenatore dei blues. Ero con lui alla Lazio, ne abbiamo parlato, ma alla fine ero felice a Milano e non se ne fece niente. L'avventura da dj? Ho iniziato ad agosto e da allora mi alleno e studio ogni giorno, ci dedico un sacco di ore. Stiamo girando l'Italia e iniziando ad avere offerte da tutta Europa".