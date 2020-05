Interessante intervista pubblicata dal quotidiano francese L'Equipe lo scorso sabato 16 maggio. A parlare è Jean-Charles Sabattier, telecronista di BeIN Sports, il colosso qatariota dell'emittenza televisiva radicato in Francia. Alla vigilia della ripresa in Bundesliga il telecronista, designato a commentare la gara di riapertura fra Borussia Dortmund e Schalke 04, ha affidato al cronista Sacha Nokovitch alcune riflessioni sui cambiamenti indotti dal lungo stop causa pandemia e sul modo in cui sarà necessario adeguarsi a quei cambiamenti nello svolgimento del lavoro da telecronista. Ha raccontato in primis di avere convertito il tempo di pausa in risorsa da utilizzare per l'aggiornamento delle informazioni che, giocoforza, non gli era stato possibile collezionare nei giorni in cui la macchina a pieno ritmo del lavoro non gli ha permesso di farlo.Ma i passaggi più stimolanti dell'intervista riguardano il tono della narrazione da dare alle gare raccontate.Sabattier dice di sé che ama adeguarsi al ritmo del gioco. Dunque, in condizioni normali, le fasi di gioco concitate lo portano a elevare il tono e la velocità del parlato.Dunque serve sintonizzarsi su un clima della partita completamente diverso. Reso tale non tanto dal mero fatto che si giochi a porte chiuse, quanto dalla circostanza che almeno per un po' il regime delle porte chiuse sarà la norma e non l'eccezione. Va aggiunto che c'è un motivo per il quale si giunge a questo regime delle porte chiuse, e si tratta di un motivo molto grave. Dunque un insieme di fattori tali da mutare l'atmosfera da festa che in condizioni normali circonda la partita di calcio.Di questa ristrutturazione delle condizioni ambientali, con cui la telecronaca deve misurarsi, prende coscienza Sabattier.Quindi vengono una diversa calibratura del tempo degli interventi assegnati al commentatore tecnico e una maggiore attenzione a quei dettagli di ambiente che vengono esaltati dal vuoto dello stadio (ordini degli allenatori, voci dei calciatori).Non avendo seguito su BeIN la telecronaca di Borussia Dortmund-Schalke 04, non siamo in grado di dirvi quanto Jean-Charles Sabattier si sia attenuto alle intenzioni. Restano però valide e interessanti le indicazioni date nel corso dell'intervista con L'Equipe.@pippoevai