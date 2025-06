Vietato esaltare la Juve dopo il 5-0 all'Al-Ain, ma davanti ci sono tre stelle

Redazione Calciomercato

La cosa più evitabile che si potesse immaginare da questo Mondiale per Club, era che potesse coincidere con l’annuncio di una guerra mondiale. Ma a volte la realtà diventa più surreale che mai., squadra campione sì, ma degli Emirati Arabi Uniti.In campo, un po’ svagato, McKennie ha corso in continuazione tipo Forrest Gump che attraversa la storia incontrando i presidenti americani., portiere ex Roma e Atalanta. La sfida è stata talmente impari che occorre cautela nel giudizio. Non si esalta il Bayern in virtù dei 10 gol all’Auckland, né la Juve dopo il 5-0 all’Al Ain. Però qualcosa di buono si è visto, per la soddisfazione di Tudor che ha presentato una squadra convincente anche sotto il profilo atletico.

Impressioni in ordine di formazione. Di Gregorio inattivo a parte una super parata nella ripresa. Trio difensivo con Kalulu in scioltezza, Kelly stavolta senza problemi e Savona senza distrazioni anche se un filo a disagio da centrale. Sulle corsie, in progresso Alberto Costa a destra e assai più rinfrancato Cambiaso a sinistra., che si è confermato efficace in impostazione e propositivo negli assist.Le stelle si sono ammirate nel tridente d’attacco. Yildiz ha giocato con leggerezza tecnica e pericolosità offensiva. Kolo Muani si è esaltato segnando il primo gol al primo pallone toccato (di testa).Senza particolari tratti distintivi i giocatori subentrati nella ripresa: un tempo guizzante per Douglas Luiz (anche un palo nel finale) e abbastanza blando per Weah; mezz’ora sbadata per Koopmeiners; una ventina di minuti per esibire grinta a beneficio di Gatti e Vlahovic. Quest’ultimo sempre più con l’aria del separato in squadra, in attesa di sistemazione altrove.

Sul futuro non ci sono certezze assolute nemmeno per Kolo Muani e Conceicao, entrambi in prestito. La Juve cercherà di confermarli. Meglio: dovrà confermarli. Intanto se li godrà in questo Mondiale per Club partito con incoraggiante facilità e relativa bellezza.