Vigili in protesta a Milano: scioperi e riunioni, traffico a rischio a San Siro per Milan-Napoli e Inter-Atletico

Lo scorso 14 gennaio 2024 la zona di San Siro è andata letterlamente in tilt per il traffico in seguito alla partita Milan-Roma con code chilometriche che si sono registrate praticamente in tutti i raccordi di avvicinamento allo stadio Giuseppe Meazza. Il motivo? Quella sera i vigili urbani al servizio della città milanese indirono uno sciopero generale con adesione altissima creando inevitabilmente disagio nella gestione del traffico. La situazione, riporta Sportface, non si è però risolta e sono altre due i big match a forte rischio per le prossime settimane



PERCHE' SCIOPERANO - I vigili urbani, riuniti in diverse sigle sindacali, vogliono infatti continuare la battaglia contro la scelta del Comune guidato da Beppe Sala di riorganizzare le forze e il corpo dei vigili cittadini con la scelta, la più contestata, di aumentare anche il numero di pattuglie in servizio nelle ore notturne. Gianmarco Aiello, portavoce della Uil-Fpl Milano ha anche aggiunto che "in vista dello sciopero generale di tutti i turni ordinari si terrà anche un'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici".



DUE GARE A RISCHIO - L'assemblea, che non è uno sciopero ufficiale ma lo equivale dato che vedrà la partecipazione dei lavoratori, è in programma per domenica 11 febbraio dalle ore 16 a mezzanotte e ricadrà in concomitanza con il big match Milan-Napoli in programma alle 20.45 a San Siro. Lo sciopero generale che invece durerà per l'intera giornata del 20 febbraio ricadrà nella giornata di Inter-Atletico Madrid, gara d'andata degli ottavi di finale in programma alle 21 al Meazza.