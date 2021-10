Domani 15 ottobre il primo giorno del Green Pass operativo, della "messa a terra" del Green Pass, del Green Pass come condizione preventiva per andare sui e nei posti di lavoro pubblici e privati. Alla vigilia, cioè oggi, scorrono al massimo della loro portata i fiumi del "non siamo pronti", del "ma che, davvero?", del "ma come si fa...". In più a far casino le informazioni che attestano tutto e il suo contrario: si può leggere che i tamponi ci sono, anzi no. Oppure di "caos farmacie" e di "farmacie pronte", di controlli precisi e snelli e di controlli impossibili e fatti di mala voglia. Inutile contribuire al casino, anche nel nostro piccolo. Non che non se ne possa parlare, anzi si deve. Magari da lunedì in poi, a cose...vere.Oggi giovedì anti vigilia di sabato piazze contro. Piazze divise tra loro e divisive anche tra chi in piazza non ci va. Linee di divisione, anzi trincee l'una scavata contro l'altra, la destra e la sinistra ma soprattutto linea di frattura e faglia sociale tra vaccinati e No Vax. Con la speranza che tutti manifestino in pace, per ora qui non una parola di più.Oggi giovedì pre-pre vigilia di elezioni, di seggi aperti domenica e lunedì. Ballotaggi, sfida a due per il sindaco, soprattutto a Roma e Torino. Qui e ora una parola è poca e due sono troppe. Non perché sarebbe politica (che non è una parolaccia e molto ingenuo, diciamo ingenuo, è chi pensa possa esistere azione umana impolitica). Perché parlarne ora sarebbe propaganda, che sta alla politica come il martello al fabbro: serve ma, di per sé e da sola, è solo contundente, frastornante e anche ottusamente ripetitiva. Dei risultati diremo, quando appunto saranno risultati.Quindi? Quindi oggi parliamo del tempo, come si fa al bar, al mercato, in ufficio...Hai visto? Ha rinfrescato, e neanche poco...