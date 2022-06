, commissario tecnico della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l', inizio del percorso per le due squadre in Nations League.- "Ha inizio questo percorso in Nations League, vedono tutti molto motivati, tosti. Non vedono l'ora di giocare questa partita".- "Me lo aspetto da ogni giocatore. In questi giorni abbiamo parlato con ogni giocatore, su cosa devono fare. Dobbiamo essere chiari, anche sul modulo: abbiamo spiegato delle cose ai giocatori, speriamo loro lo vedranno allo stesso modo".- "Non è facile da valutare. Mancini ha mandato via alcuni giocatori, ne ha convocati altri giovani che sono motivati. Non so se sia un vantaggio per noi o per l'avversario ma lui ha fatto un lavoro fantastico col suo team dopo il Mondiale in Russia, hanno vinto l'Europeo e tutti siamo stati tifosi dello spirito che hanno fatto vedere. Noi cercheremo di metterli sotto pressione, così vogliamo giocare".- "Non è facile, abbiamo provato in ritiro a simulare il ritmo partita. Non sarà facile, anche perché a Bologna ci saranno 30°: per fortuna ci sono le cinque sostituzioni e poi tutti vogliono vincerla".- "Noi ci stiamo preparando da tanto tempo, non da oggi. Dal primo meeting sappiamo dove vogliamo andare e come vogliamo migliorare, vogliamo appartenere ai migliori. Non so come saranno le prossime quattro partita, ma cercheremo di vincerle tutte e quattro. Abbiamo le qualità e vediamo come possiamo ulteriormente migliorare".- "Partite di questo livello, a visto aperto, è un'altra cosa. Sono curioso di vedere l'approccio, l'atteggiamento. Dobbiamo dare il 100%, vogliamo essere ben preparati e far vedere il nostro gioco. Vogliamo entusiasmare i tifosi, così cercheremo di giocare".- "Serge può giocare in attacco in varie posizioni, è molto flessibile. Dopo Lewandowski è lui quello che ha fatto più gol in Bundesliga: lui saprà cosa fare, si sente bene al Bayern, poi sarà lui a valutare le sue ragioni. Aspetto ambientale, economico, il futuro: questi sono tutti aspetti che lui valuterà. E' un grandissimo giocatore, ci pensa al suo futuro e ha ragione e io ho pochi consigli da dargli. Io spero che possa giocare in un club, in un campionato, dove può far valere le sue qualità"- "Noi non dobbiamo nasconderci, siamo contenti dei giocatori a disposizione e abbiamo tanti giocatori che possono ricoprire più ruoli. Questo è un grande vantaggio per noi e siamo contenti di questa flessibilità".- "Domani a Bologna ci saranno 30°, la rigenerazione sarà molto importante. Martedì affrontiamo a Monaco di Baviera contro l'Inghilterra e prenderemo delle decisioni: però noi vogliamo giocarla con i nostri migliori giocatori".- "Tutti quanti siamo stati sorpresi per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, Mancini ha fatto un lavoro fantastico con l'Italia e io credo che ci sia fiducia in Mancini sia giusto andare avanti con lui. Io gli posso solo fare un grosso in bocca al lupo, lui ha le qualità per ripetere il successo dell'Europeo".