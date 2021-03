Prima la salvezza con il Parma e poi il matrimonio con Viky Varga. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Graziano Pellé parla del rapporto con la fidanzata e dei progetti per il futuro: "Viky è qui con me, ama l’Italia ed è felice di essere tornata a casa. Si trova bene, quando è possibile le piace scoprire la città. E poi per il suo lavoro non siamo lontani da Milano, per cui è comodo".



Quando il matrimonio con Viky? "Stiamo insieme da tanto. Quest’anno ho fatto il passo decisivo con la proposta. Adesso valuteremo il periodo migliore. Quest’anno o il prossimo".



In attesa delle attesissime nozze fra l'attaccante del Parma e Viky, ammiriamo ancora una volta su Instagram, dove è seguita da 552mila followers, le bellissime foto della modella, che su IG si definisce così: "Ungherese di nascita, pugliese di adozione, innamorata della cucina italiana".



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI VIKI VARGA!