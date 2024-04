Viktoria Plzen in emergenza totale contro la Fiorentina: 10 assenti!

: convocati tre 19enni del Viktoria Plzen B.. In casa Viktoria Plzen la vigilia dell’andata dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina è all’insegna della beffa, come evidenzia Goal.com.In attesa di capire quale sarà il verdetto del campo, nei primi 90 minuti alla Doosan Arena, l’allenatore della formazione ceca, Miroslav Koubek, deve fare la conta dei calciatori a disposizione.

del tecnico, che ha dovuto chiamare tre calciatori della squadra B, che milita nel campionato cadetto, per far fronte a quella che è una totale emergenza.“Non voglio svelare qui tutte le mie carte, ma abbiamo qualche problema di formazione. Ma il mio motto è sempre quello: se siamo undici, siamo al completo”.nella conferenza stampa della vigilia, confermando che contro la squadra di Vincenzo Italiano dovrà affrontare una serie di assenze pesanti.

All’appello mancheranno Milan Havel e Check Souaré, non inseriti nella lista presentata alla UEFA per la Conference League. Inoltre Jan Kopic sarà assente per squalifica.A questi bisogna aggiungere l’infortunato Jan Sykora, che ha rimediato un problema al ginocchio nel match contro il Karvina ed è stato costretto ad operarsi e il lungodegente Durosinmi, ai box per la rottura del legamento del ginocchio, oltre a Erik Jirka, alle prese con un problema muscolare all’inguine, e Matej Valenta, out per l’infortunio al menisco.Assente anche un altro terzino, Radim Reznik, che nel 2024 non è ancora sceso in campo. L’elenco di dieci assenti è completato dai due difensori Sampson Dweh e Robin Hranac, fermato da un problema fisico accusato con la nazionale della Repubblica Ceca.

Jedlicka; Paluska, Hejda, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Mosquera; Sulc, Traoré; Chorý.