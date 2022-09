Dopo la sconfitta con il Bayern Monaco domani alle 18:45 l’Inter deve sbloccare la classifica nel proprio girone di Champions League e nella seconda giornata i nerazzurri non possono sbagliare in casa del Viktoria Plzen, la squadra più debole del Gruppo C, battuta 5-1 dal Barcellona all’esordio. Alla Doosan Arena Simone Inzaghi e i suoi sono chiamati a rispettare i pronostici della vigilia sulla lavagna scommesse, che li danno vincenti a quota 1,43. Le altre opzioni sono molto più generose su Betaland: i padroni di casa sono dati vincenti a 7,00 volte la posta, mentre il pareggio, che sarebbe comunque un risultato deludente per l’Inter, vale 4,85. Senza Lukaku, Dzeko e Lautaro Martinez dovrebbero essere i due attaccanti chiamati a guidare i nerazzurri in zona gol, con l’argentino proposto in rete a 2,25 sulla lavagna marcatori, e il bosniaco a 2,50. L’obiettivo dell’Inter è dunque quello di riagganciare almeno per qualche ora la vetta della classifica prima della sfida Bayern Monaco-Barcellona (ore 21:00), che vede i bavaresi – determinati a dominare il girone più duro della Champions League – favoriti anche se a 1,81. Per i blaugrana non sarà facile strappare punti in Germania (segno X a 4,35 e 2 a 3,70) e questa potrebbe essere anche una buona notizia per i nerazzurri in lotta più per il secondo posto proprio contro gli uomini di Xavi. Nelle quote per il passaggio del turno il Bayern Monaco appare lanciato a 1,05, con il Barcellona a 1,20 e l’Inter a quota 3,00. A 50,00 il Viktoria Plzen.