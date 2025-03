Getty Images

Partita: Viktoria Plzen - Lazio

Viktoria Plzen - Lazio Data: giovedì 6 marzo 2025

giovedì 6 marzo 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW TV e SkyGo

Dopo la vittoria al cardiopalma colMilan, per latornano gli appuntamenti in. Si respira entusiasmo nella squadra biancoceleste attesa dalla trasferta in Repubblica Ceca, dove giovedì alle 21 sfiderà ilper l'andata degli ottavi di finale del torneo.

:Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. All. Koubek.Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.Per la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, Baroni deve fare i conti con alcuni acciacchi nella sua rosa. Il campanello d'allarme principale è quello di Mattia Zaccagni che ha svolto alcuni controlli al polpaccio a Villa Mafalda. Dita incrociate per il tecnico in attesa del responso, in ogni caso, sarà decisiva la rifinitura per capire se il capitano andrà in campo dal 1' contro i cechi. Pronto Pedro al suo posto. Romagnoli dovrebbe farcela a rientrare tra i convocati dopo essere rimasto in tribuna al Meazza. Tra i pali torna Mandas (è lui il portiere di coppa) mentre in attacco viaggia verso la conferma Loum Tchaouna al posto di Taty Castellanos, ancora assente per infortunio. Come l'argentino, non saranno della partita né Dele-Bashiru, né Hysaj.

La gara tra Viktoria Plzen e Lazio sarà trasmessa in tv in esclusiva da Sky Sport.La partita dei biancocelesti in casa della formazione ceca potrà essere seguita in streaming trame le app di SkyGo e Now TV, su tutti i dispositivi abilitati.