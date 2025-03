GETTY

(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in(3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. All. Koubek. (A disp. Tvrdon, Baier, Paluska, Kopic, Sojka, Doski, Panos, Havel, Valenta, Vasulin, Adu).(4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Noslin; Dia. All. Baroni. (A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Tchaouna, Lazzari, Gila, Milani, Nazzaro, Serra).

Alla Doosan Arena arbitra il lituano Donatas Rumsas, assistito dai connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis con Manfredas Lukjancukas quarto uomo, il tedesco Benjamin Brand e Donatas Simenas al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Milan Havel, Svetozar Markovic e Prince Kwabena Adu oltre all'allenatore Miroslav Koubek.Il ritorno si gioca il prossimo giovedì 13 marzo allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio alle ore 18.45: chi passa il turno ai quarti trova la vincente della sfida tra i norvegesi del Bodo/Glimt e il club greco dell'Olympiacos. Intanto in campionato la Lazio gioca in casa contro l'Udinese nel posticipo di lunedì sera.