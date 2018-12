Viktoria Plzen-Roma 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 17’st Kovarik, 23’st Under, 27’st Chory



Assist: 17’st Kopic, 23’st Santon



Ammoniti: 22′ Limbersky, 34′st Kluivert



Espulsi: 47’st Lu. Pellegrini (doppia ammonizione)



Viktoria Plzen (4-2-3-1): Hruska; Havel, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Kovarik, Cermak (36’st′ Horava), Kopic (28’st Petržela); Chory (42’st Řezníček). All. Vrba



Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon (30’st Florenzi), Manolas, Marcano, Kolarov; Nzonzi (34’st Lu. Pellegrini), Cristante; Ünder, Pastore (14’st Zaniolo), Kluivert; Schick. All. Di Francesco



Arbitro: Anthony Taylor