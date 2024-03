Viktoria Plzen-Servette, formazioni ufficiali: c'è Sulc, Chory contro Crivelli

Dopo lo 0-0 dell'andata, Viktoria Plzen e Servette si giocano il passaggio del turno nel match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Presente nel Viktoria Pavel Sulc (autore di 14 gol in campionato in stagione) alle spalle di Tomas Chory, mentre dall'altra parte il Servette si affida a Enzo Crivelli. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida delle 18.45:



VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Traoré; Chory. All. Koubek



SERVETTE (4-2-3-1): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Cognat, Ondoua; Stevanovic, Kutesa, Bolla; Crivelli. All. Weiler