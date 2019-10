Come riporta ilcalcioceco.altervista.org il Viktoria Plzen ha chiuso l'arrivo per gennaio del centrocampista classe 1994 Marko Alvir. Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, Alvir ha vestito le maglie di Atletico Madrid C, Domzale e Slavia Praga, club che lo ha ceduto in prestito in estate al Pribram. Il 25enne ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con il club rossoblù.