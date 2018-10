Il tecnico del Viktoria Plzen, Pavel Vrba, parla in conferenza stampa dopo il pesante ko di Roma: "La partita è facile da analizzare: ha vinto il migliore, l'avversario è stato più forte, dispiace solo per la facilità con cui subiamo gol in questo momento. Dzeko? Ne ha fatti tre, la nostra difesa è stata poco convincente e questo è il risultato. Un gol poteva cambiare la parita? E' vero che abbiamo avuto un paio di occasioni nel primo tempo, non siamo stati bravi a sfruttare il contropiede e Zeman non è riuscito ad avere spazio. Le tre sconfitte in trasferta? Per quanto riguarda il campionato ceco ne abbiamo già parlato, oggi ha deciso la qualità dell'avversario. Il successo del CSKA? Non credo sia un nostro problema, piuttosto della Roma. Come evitare un'altra goleata con il Real Madrid? Mi auguro che i giocatori siano più precisi e convinti".