l'estate scorsa. La sua malattia ha spinto Viktorija, ex concorrente dell', a riprendere gli studi di Psicologia: "Mi ha sempre detto che, se studio, farà di tutto per me. Mi sono emozionata a vederlo correre sul campo d'allenamento. Sta bene, anche se la sua è una malattia infida e non puoi mai dirti fuori pericolo. Papà è stato forte e fortunato, non si è mai perso d'animo.CLICCA SULLAPER AMMIRARE- racconta Viktorija al Corriere della Sera -. Quello che a tavola devi finire tutto e non si guarda il cellulare, quello che tutti i lunedì, suo giorno libero, veniva a parlare con la preside perché io sono sempre stata ribelle, non sopporto le ingiustizie e rispondevo ai professori. Per cui, lui mi metteva in punizione.C'era ance il papà buffo che faceva ridere noi bimbi facendo il clown, cadeva per terra, si toglieva il calzino e ce lo lanciava. Da adolescente, siamo stati in conflitto, ma la rivelazione di questi mesi, me l'ha fatta