Dopo la partecipazione insieme alla sorella al Grande Fratello Vip la popolarità di Viktorija Mihajlovic è letteralmente esplosa. La bellissima figlia di Sinisa Mihajlovic si è vista subito attribuire diversi e numerosi flirt (più o meno smentiti) come quello con il futuro attaccante del Napoli Andrea Petagna, ma ora sembra ballare da sola.



"Io non ho nessun flirt né tanto meno è sbocciato l’amore. Non mi piace nessuno, sono single e felice”.Come tanti vip ha deciso di trascorrere le vacanze in Sardegna, a Porto Cervo per la precisione, ma senza lasciare tracce di nuovi compagni. Le foto postate sui social mostrano una Viktorija sorridente, abbronzata e in perfetta forma.



E gli scatti in bikini stanno facendo il pieno di like. Eccoli nella nostra gallery.