Viktoria Varga e Graziano Pellé si sono ufficialmente sposati con una cerimonia da sogno in quel di Ostuni nel Salento che ha dato i natali all'attaccante e che ha di fatto adottato la sua splendida e bellissima moglie. E Viky è stata come al solito splendida anche in abito bianco, emozionata, come giusto che sia, ma inevitabilmente il centro dell'attenzione in questo giorno così magico. Eccola nella nostra gallery, e ancora auguri!