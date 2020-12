Viky Varga incanta i follower e non solo. La modella e compagna dell'attaccante italiano Graziano Pellè continua a mostrarsi in tutto il suo splendore in Salento. Mentre fa l'albero di Natale, ma non solo: la splendida ungherese si sta godendo il sole dell'Italia da diversi mesi.



Nella gallery le foto più belle di Viky Varga tra inverno, autunno ed estate!