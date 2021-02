Viky Varga si racconta. Tornata in Italia insieme al futuro sposo, la compagna di Pellé, neo attaccante del Parma, ha parlato a Tiki Taka svelando alcuni retroscena: "Se Pellé ha pagato per il rigore sbagliato con l’Italia? Quando è andato in Cina è stata un’opportunità per lui ed è dipeso dall’offerta arrivata dalla Cina. Fisicamente il mio compagno sta benissimo, giocherà appena sarà possibile. Lui è stato al Tardini, ha conosciuto D’Aversa".



E anche sul mercato...



CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM