Vacanze da sogno per Viky Varga e il suo Graziano Pellè a Mykonos, in Grecia. Mare cristallino e sole splendente, la coppia, che presto convolerà a nozze, si sta rilassando nell’isola greca.



La modella ungherese ha deliziato i tanti follower che ha su Instagram con tantissimi scatti in costume e in diverse pose. "Mykonosci?", la didascalia di Lady Pellé. Scopri nella gallery tutte le FOTO di Viky Varga!