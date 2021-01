On fire. La Roma si gode Gonzalo Villar, l'uomo in più di una squadra sempre più sorprendente. ​Arrivato a gennaio 2020 dall’Elche, all’epoca serie B spagnola, ha studiato un po’ il calcio italiano prima di diventarne uno dei protagonisti. Un'ascesa impressionante, un acquisto studiato, voluto fortemente dall'ex direttore sportivo Gianluca Petrachi, che l'ha strappato alla concorrenza scegliendo di investire 4 milioni più 1 di bonus. Un colpo, per un ragazzo di 22 anni, serio e professionista, che sta diventando sempre più affidabile. Che ora sogna la chiamata della Spagna: “Speriamo che Luis Enrique ha Dazn a casa sua…”. ha detto ieri dopo il successo contro la Sampdoria. Villar può vantare cinque presenze con l’Under 21 della Spagna e al momento non è mai stato chiamato dal ct spagnolo.



RINNOVO - In poche settimane il centrocampista di Murcia è diventato importante per la Roma, che ha rischiato di lasciare la scorsa estate. Chiuso dai vari Diawara, Veretout, Pellegrini e Cristante, poteva partire in prestito, per giocare con continuità. Lo volevano in Francia e in Italia (ci ha pensato anche la Fiorentina), Fonseca ha però detto no. Lo ha aspettato e ora lo sta valorizzando. Quello che farà presto anche la società, che presto gli ritoccherà il contratto, attualmente in scadenza nel 2024 con ingaggio netto di 1,2 milioni.