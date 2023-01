“A Roma stavo bene, poi è arrivato Mourinho. Samp? Giocavo molto, ma non venivo pagato da diversi mesi”. Parole e musica di Gonzalo Villar che è tornato in prestito al Getafe dopo la parentesi negativa a Genova . Tutta colpa di Mou, quindi? In realtà - come riporta ForzaRoma.info - Villar ha giocato col contagocce anche con i tre allenatori che ha avuto dopo lo Special One tra Getafe e Sampdoria. In tutto 11 partite da titolare tra Liga e Serie A, solo due fino al 90'. Proprio col Getafe lo scorso anno ha giocato appena 2 partite da titolare: con Bilbao e Real Madrid.