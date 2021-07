Raul Albiol, dopo aver lasciato il Napoli, è tornato in Spagna e sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia del Villarreal, con cui ha vinto anche la storica Europa League pochi mesi fa. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2022 ma, secondo AS, il club valenciano è pronto ad offrirgli un rinnovo per almeno una o anche due stagioni. E così Albiol continuerà a difendere il Submarino Amarillo.