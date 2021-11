Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha commentato la sconfitta per 0-2 rimediata in casa contro il Manchester United. Queste le sue parole riprese da Marca: "Mi tengo l'aspetto positivo, ovvero gli ottimi sessanta minuti giocati contro una squadra come il Manchester, che è la favorita di questo gruppo. Non abbiamo concesso loro occasioni, poi i cambi hanno dato loro una marcia in più e in quella fase non siamo stati più gli stessi. Con le sostituzioni hanno accelerato e noi abbiamo perso il controllo. De Gea è stato ancora una volta decisivo tra i pali. Comunque dobbiamo essere contenti della nostra situazione nel gruppo: adesso andiamo a Bergamo contro l'Atalanta con la possibilità di passare il turno".