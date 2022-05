L'allenatore del Villarreal Unai Emery ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool: "Abbiamo tanta voglia, ci giochiamo l'opportunità di andare in finale di Champions. All'andata loro sono stati superiori su tutti gli aspetti, però domani giocheremo in casa, dobbiamo essere convinti di giocare le nostre carte, di cercare i duelli e provare a vincerli. Noi domani non giocheremo accontentandoci di uscire: vogliamo vincere per passare. Vogliamo vivere questo magnifico momento con tutta la nostra gente, i nostri tifosi, contro un gran rivale".



Emery ha poi aggiunto: "Rimontare un 2-0 è molto difficile, per nostra fortuna il gol fuori casa non vale doppio. All'andata il fattore campo è stato molto importante per il Liverpool, spero che domani sia lo stesso per noi. Gerard Moreno negli ultimi giorni si è allenato con il gruppo: sono ancora indeciso se farlo giocare o meno, domani abbiamo la rifinitura e valuterò solo lì se sarà il caso o meno. Lo stesso vale per Danjuma".