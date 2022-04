L'allenatore del Villarreal Unai Emery ha analizzato a fine gara la sconfitta col Liverpool nell'andata delle semifinali di Champions League: "In semifinale incontri questi avversari che sono favoriti. Il fattore sorpresa non c'è più in semifinale. Questa volta abbiamo giocato l'andata in trasferta. Non ci hanno lasciato prendere l'iniziativa, non ci hanno lasciato correre dietro di loro... Abbiamo cercato di tenerci sulla difensiva. Al ritorno sarà diverso, penso che faremo più cose. E' il Liverpool, sappiamo che stanno meglio. Oggi sarebbe potuto andare peggio. Ora dobbiamo cercare di rendere la partita completamente diversa in Spagna".