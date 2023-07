A poche ore dall'arrivo in Italia di Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, difensore italiano classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Milan, fa il percorso inverso e dagli USA ha raggiunto la Spagna per firmare con il Villarreal, un anno in prestito secco oneroso al termine del quale farà ritorno alla corte di Pioli. Si attende solo l'annuncio ufficiale.



IL SALUTO - "Sono molto contento di questa nuova esperienza in Spagna, mi dispiace lasciare un gruppo fantastico. Auguro il meglio a tutto lo staff e a tutti i compagni. Speriamo che comunque il Milan si tolga delle soddisfazioni. Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi. Sono molto entusiasta della mia nuova esperienza, non potevo non accettare. Mi hanno subito stimolato tanto".