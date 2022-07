Il Villarreal ha puntato Umar Sadiq per rinforzare l'attacco. Il classe '97 è stato protagonista della promozione in Liga dell'Almeria totalizzando 19 gol e 12 assist in 38 partite stagionali. Ex Roma e Torino, il giocatore piace anche ad altri club spagnoli ma il Villarreal è davanti a tutti dopo aver raggiunto l'accordo con il club. Manca ancora l'ok del giocatore, col quale si stanno discutendo i termini dell'ingaggio.



A PARTE - Un'operazione slegata dall'eventuale addio di Boulaye Dia, con il Villarreal che aveva iniziato a lavorare per l'attaccante nigeriano già prima dell'interesse della Salernitana per Dia.