Nella Liga si apre ufficialmente il 2019 con la sfida tra Villarreal e Real Madrid. I Blancos affrontano il Submarino Amarillo nella gara di recupero valida per la 17esima giornata, in programma lo scorso 23 dicembre e rinviata a causa della contemporanea partecipazione della formazione di Solari al Mondiale per Club, conquistato grazie al successo in finale per 4-1 sull'Al-Ain.



Le Merengues vogliono allungare la striscia di vittorie consecutive (ora a tre) e sperano di iniziare il nuovo anno proprio come hanno concluso il 2018, ovvero con un successo. Dall'altra parte, momento delicato per il Villarreal, senza i tre punti da 3 turni e in piena zona retrocessione: con una vittoria, gli uomini di Luis Garcia, scavalcherebbero Athletic Bilbao, lasciando il terzultimo posto. Il Real, al quarto posto, potrebbe agganciare il Siviglia a quota 32 punti, portandosi a due lunghezze dall'Atletico Madrid e a cinque dalla capolista Barcellona.