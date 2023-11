Pepe Reina, ex portiere di Napoli, Lazio e Milan, a quarantuno anni compiuti lo scorso 31 agosto è ancora protagonista con il Villarreal in Europa League. Questa sera contro il Panathinaikos lo spagnolo con il sottomarino giallo ha raggiunto un traguardo importante: 189 gare in tutte le competizioni UEFA, superando il collega e connazionale Iker Casillas fermo a 188.



Davanti a lui solo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è primo nella classifica di tutti i tempi con 197 gare disputate nelle competizioni UEFA. Si legge su Tuttonapoli.net.