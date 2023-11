Intervistato da The Athletic, Pepe Reina, attuale portiere del Villarreal ed ex estremo difensore di Liverpool, Napoli, Milan e Lazio, ha parlato della sua carriera, che potrebbe vedere la sua fine al termine della stagione. Ecco che cosa ha detto: “La verità è che non lo so. Il calcio è stato per me uno stile di vita per tanto tempo. Devo prepararmi e so che non sarà facile. Forse questa è la mia ultima stagione. Godiamoci quest’anno e poi ne parleremo. Finché posso essere utile al club, sarò presente. Sta a loro decidere. Sono totalmente nelle loro mani. Il ritiro è dietro l’angolo, quindi apprezzo e mi godo tutto un po’ di più. So che ogni partita potrebbe essere l'ultima. Vorrei dire che fisicamente mi sento uguale a 10 anni fa, ma la differenza più grande è probabilmente il tempo di recupero necessario dopo allenamenti e partite".