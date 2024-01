Villarreal scatenato: interessa un'ala del Marsiglia

Villarreal molto attivo in questa sessione di mercato. Infatti dopo aver ceduto Gabbia e Ben Brereton ed acquistato Goncalo Guedes, Eric Bailly e Mosquera, il Sottomarino Giallo non ha nessun intenzione di fermarsi. Come riporta Relevo, Marcelino avrebbe messo come priorità l’innesto di un giocatore offensivo. L’identikit sarebbe quella di Ismaila Sarr del Marsiglia, il club francese ha aperto ad una sua cessione, ma vorrebbe monetizzare dal momento che lo hanno acquistato la scorsa estate per 13 milioni, ed era stato allenato proprio dall’attuale tecnico del Villarreal. L’ala destra classe 1997 non è un titolare fisso della squadra di Gattuso e il 4-4-2 che sta utilizzando più frequentemente il Villarreal risulterebbe più congeniale alle caratteristiche del calciatore.



Fin qui in stagione in Ligue 1 ha disputato 14 partite ( il 44% da titolare) realizzando 3 reti e fornendo un assist oltre ad avere giocato 5 partite(il 17% da titolare) in Europa League segnando una rete. Le doti tecniche di Sarr potrebbero risultare sicuramente utili per risollevare le sorti del Sottomarino Giallo, attualmente quattordicesimo con 20 punti a - 15 dalla zona Europa. Il calciatore, che sta disputando la Coppa d’Africa con il Senegal, ha un contratto in scadenza nel 2028.