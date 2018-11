André Villas Boas, ex allenatore di Chelsea e Tottenham, ha parlato sulle pagine de Il Corriere dello Sport anche della Juventus: "La Serie A mi interessa, dal punto di vista tattico è uno dei campionati più difficili. In futuro chissà. Negli anni ho avuto contatti con l’Inter, la Roma e altri club però non siamo arrivati a una fase di trattativa vera e propria perché ero impegnato con un’altra società o perché non abbiamo raggiunto un accordo sul programma di lavoro. Juventus? Ha due opzioni di grande qualità per ogni posizione e Allegri è abilissimo nel suo lavoro. E poi c’è la struttura del club che è forte e ha il coraggio di prendere decisioni importanti. Ronaldo? Il suo arrivo mi ha sorpreso, i bianconeri hanno un campione che fa la differenza. I 100 milioni pagati sono pochi per il suo valore, complimenti alla Juve per il colpo, adesso può vincere la Champions".