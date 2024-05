Villas-Boas-Conceicao: nessun accenno al futuro. Milan, ecco cosa filtra dal Portogallo

Nel primo incontro avvenuto quest'oggi tra il nuovo presidente del Porto, André Villas-Boas, e l'allenatore Sergio Conceicao non s'è parlato del futuro del tecnico. Nel corso del confronto il nuovo presidente ha trasmesso alla squadra una grande ambizione, cosa che è stata accolta molto bene anche dal tecnico e dal resto dello staff tecnico, mostrando grande carica per le prossime partite contro Boavista, Sporting Braga e, soprattutto, per la finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting CP. Non s'è invece parlato del futuro di Sergio Conceicao, né di calciomercato, con tutto rimandato a tempo debito.