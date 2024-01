Vina al Flamengo, spuntano due bonus per la Roma

Matias Vina sta per tornare in Brasile. E' tutto fatto per la cessione a titolo definitivo del terzino uruguaiano: la Roma e il Flamengo hanno risolto gli ultimi dettagli. I giallorossi incasseranno 8,1 milioni di euro più 1 di bonus, legati per 500mila euro alla vittoria della Libertadores e altri 500mila alla conquista del Brasileirao. Vina lascierà subito l'Italia, interrompendo quindi il prestito al Sassuolo per fare ritorno in Brasile da dove la Roma lo aveva prelevato ormai quasi tre anni fa.