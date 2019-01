(City batte Liverpool 2-1),Piuttosto, soprattutto nel secondo tempo, molto giro palla del Liverpool e ferini contropiede del City. Naturalmente con un finale old style: palle lunghe, cross, mischie nell'area del Manchester che si difendeva come una provinciale. L'insopportabile Di Canio – insopportabile perché ansiogeno, uno che va sopra le sue stesse parole torcendo frasi e concetti – ha detto che questo ha reso umano Guardiola. Al proposito io avrei un'idea un po' diversa che esprimo senza paura di andare controcorrente:Come sempre e ovunque c'è chi è pronto a soppiantarlo e ad inaugurare una propria éra.. Nei fatti Klopp ha vinto solo in Germania (due campionati, una Coppa nazionale, due supercoppe) e nulla fuori dai confini. Poco per definire il suo calcio produttivo, oltre che esteticamente appagante.. E mi piace scriverlo la sera in cui la sua squadra ha perso la prima gara di Premier, la classifica si è accorciata (da più sette a più quattro proprio sul City), lui ha ceduto a Guardiola come era accaduto cinque volte su quindici (Klopp comunque resta in vantaggio nei confronti diretti).Nel primo tempo ha segnato il City (al 41', micidiale sinistro dall'area del portiere, su dormita di Lovren ed esitazione di Alisson), ma ha giocato il Liverpool. Meglio in tutto: corsa, giocate, movimento senza palla, sfondamenti centrali. Proprio in uno di questi – in Italia sono rarissimi perché tutti difendono la porta – Salah ha imbeccato Mané (18') che ha colpito il palo. Sulla respinta Stones ha tirato addosso a Ederson e la palla stava per finire dentro, ma ancora Stones l'ha salvata, per pochi millimetri, con un prodigioso intervento. Il City non solo aveva sofferto la brillantezza della capolista, ma non ha saputo organizzare neppure una controffensiva. L'unica – anche se ha di poco preceduto il gol tanto da essere considerata un degno prologo – è stata realizzata grazie ad un'accelerazione di Sané che, quasi dal fondo, ha concluso su Alisson pronto alla respinta.Anzi, ha perfino tardato ad arrivare, anche se l'azione è stata viziata da un grave errore di Danilo. E' accaduto infatti che Alexander-Arnold cambiasse – secondo natura e vocazione – fronte di gioco da destra a sinistra e che, nel pescare il movimento di Robertson, inducesse Danilo alla mancata deviazione aerea. Strada spalancata, dunque, per l'esterno che metteva sul secondo palo dove era appostato Firmino (gol di testa facile facile). Klopp avrebbe voluto vincerla e ha attaccato. Guardiola anche, ma ha preferito attendere e ripartire con Sterling (sbaglia tanto, ma è uno sprinter) e Sané, due esterni del suo 4-3-3, solo nei numeri speculare a quello dell'allenatore tedesco. Non a caso sono stati proprio quei due ad attaccare la linea a quattro, per la verità molto statica, del Liverpool. Sterling ha portato palla, ha finto il passaggio ad Aguero (e Lovren ha abboccato), poi ha allargato ache di sinistro, ad incrociare, ha trovato il palo interno e ha battuto Alisson.Se è vero che in ripartenza il City avrebbe potuto segnare ancora con Aguero (82', grandissimo Alisson), Bernardo Silva e Sterling (90', pasticcio di Shaqiri, subentrato a Mané, e di Lovren), è altrettanto vero che il Liverpool ha avuto una clamorosa occasione con Salah (83', diagonale di sinistro deviato da Ederson) e nel finale, in un paio di mischie furibonde, si è visto ribattere il pallone ancora da Stones e dal portiere di Guardiola.Lui e la sua squadra meritavano di più. Proseguendo così non sarà facile togliere loro la leadership.@gia_pad